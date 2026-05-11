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Os encontros diplomáticos em curso, encabeçados por Kaja Kallas, chefe da diplamacia da União Europeia (UE), centram-se na evolução da guerra na Ucrânia, num momento em que Kiev afirma ter reforçado a sua posição no terreno. Andrii Sybiha destacou que o país “ficou mais forte após o inverno mais difícil”, referindo a estabilização da frente de combate e melhorias na defesa aérea, que, segundo disse, permite agora “abater até 90% dos objetos aéreos” lançados pela Rússia.

Citado pelo The Guardian, o responsável ucraniano acrescentou, de forma "enigmática", que foram observados “novos desenvolvimentos interessantes na Rússia, não apenas na economia”, sem, contudo, avançar detalhes.

Apesar destes sinais, vários líderes europeus demonstram pouca confiança nas declarações de Moscovo sobre uma eventual aproximação ao fim do conflito, considerando que poderão tratar-se de tentativas de desinformação.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Letónia, Baiba Braže, afirmou que a comunidade internacional só acreditará em mudanças quando estas forem verificáveis no terreno. “Mesmo durante o chamado cessar-fogo que pediu, não vimos realmente o fim das hostilidades”, afirmou, acrescentando que é “prematuro” falar em fim da guerra.

Também a ministra sueca Maria Malmer Stenergard sublinhou que a Rússia estará a enfrentar dificuldades crescentes, nomeadamente no recrutamento militar, e criticou a recente parada militar em Moscovo, que descreveu como “muito pequena” e sem exibição de equipamento militar, alegadamente por receio de ataques com drones ucranianos.

Para além destas reuniões, estão previstos vários encontros relacionados com a Ucrânia, incluindo uma sessão na NATO e um fórum dedicado às crianças ucranianas alegadamente deportadas pela Rússia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, deverá também deslocar-se a Kiev.

Em paralelo, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia irão ainda debater a situação no Médio Oriente e nos Balcãs Ocidentais, enquanto se acompanham outros desenvolvimentos internacionais, incluindo a situação do surto de hantavírus no MV Hondius, cruzeiro que atracou em Tenerife.

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