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O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, anunciou que, após a cimeira de 2025 em Haia, os aliados tomaram uma decisão histórica ao elevar o investimento em defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), diz o The Guardian.

Pela primeira vez, todos os países membros atingiram a meta acordada em 2014 de investir pelo menos 2% do PIB em defesa, sublinhou Rutte.

Segundo os dados apresentados, verificou-se um aumento de 20% nas despesas de defesa da Europa e do Canadá em 2025, comparativamente a 2024. “Continuar esta tendência crucial será uma prioridade nos próximos anos”, acrescentou o líder da NATO.

Rutte enfatizou que, durante demasiado tempo, os aliados europeus e o Canadá dependiam excessivamente do poder militar dos Estados Unidos, assumindo insuficiente responsabilidade pela sua própria segurança. “Mas houve uma verdadeira mudança de mentalidade, um reconhecimento coletivo do nosso novo ambiente de segurança. E, como europeu, sinto orgulho do que estamos a fazer”, afirmou.

No contexto do conflito na Ucrânia, Rutte garantiu que, apesar da atenção mundial se ter deslocado para o Médio Oriente, o equipamento essencial continua a ser enviado para o país, incluindo suprimentos adquiridos através da lista de necessidades prioritárias da aliança, a Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

O responsável da NATO abordou ainda a situação no Médio Oriente, destacando o recente ataque iraniano à base dos EUA e Reino Unido em Diego Garcia como um desenvolvimento relevante, demonstrando as capacidades do Irão. A NATO afirma estar preparada para se defender, tendo interceptado três mísseis dirigidos à Turquia.

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