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O texto, aprovado em plenário por 502 votos a favor, 46 contra e 42 abstenções, sublinha que estes criadores de conteúdo se tornaram uma das principais fontes de informação financeira para os mais jovens, mas operam num ambiente considerado de “alto risco”, marcado por conflitos de interesses e pela rápida disseminação de esquemas fraudulentos, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.

Os eurodeputados defendem a definição de regras claras para estas comunicações, incluindo a obrigatoriedade de identificar parcerias pagas, a inclusão de avisos de risco em linguagem acessível e a divulgação transparente de conflitos de interesse. As plataformas digitais são também chamadas a reforçar o controlo, através de sistemas de identificação de publicidade e de mecanismos mais eficazes para sinalizar e remover conteúdos enganosos.

O Parlamento alerta ainda para a necessidade de maior cooperação entre plataformas e autoridades nacionais, de forma a garantir a remoção célere de conteúdos fraudulentos e a responsabilização dos seus autores.

A resolução defende igualmente uma aposta reforçada na educação financeira ao longo da vida, integrando literacia financeira e digital nos currículos escolares e na formação de adultos. O objetivo, segundo os eurodeputados, é dotar os cidadãos de ferramentas para identificar burlas e interpretar criticamente conteúdos financeiros online.

A relatora do texto, Lídia Pereira (PPE), sublinhou que a literacia financeira deve ser tratada como uma prioridade europeia. “Mais literacia financeira significa mais liberdade de decisão, mais segurança para proteger as poupanças e mais confiança para participar numa economia cada vez mais digital e complexa”, afirmou.

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