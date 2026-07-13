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O caso surgiu depois de, no mês passado, vários eurodeputados de direita terem entoado o cântico "mandem-nos de volta" ("send them back") após a aprovação de uma votação destinada a reforçar as deportações na União Europeia.

Pouco depois, Abir Al-Sahlani, eurodeputada sueca de origem iraquiana e membro do Partido do Centro, criticou no hemiciclo os "fascistas da extrema-direita", afirmando que os cânticos representavam "um novo mínimo" e dizendo nunca se ter sentido tão insegura no Parlamento Europeu.

As declarações da eurodeputada foram amplamente partilhadas nas redes sociais e motivaram reações de dois eurodeputados de partidos populistas de direita. O finlandês Sebastian Tynkkynen respondeu com a expressão "Cry more", enquanto o dinamarquês Kristoffer Storm escreveu que Al-Sahlani "devia voltar para casa".

A eurodeputada decidiu apresentar queixa apenas contra Kristoffer Storm, explicando que a polícia sueca manifestou dúvidas sobre a forma de tratar a publicação de Sebastian Tynkkynen. Ambos os eurodeputados rejeitam as acusações, de acordo com o The Guardian.

Após o episódio, Abir Al-Sahlani afirmou sentir tristeza pelo estado da democracia europeia e manifestou desilusão por ter sido alvo de ataques por parte de colegas eurodeputados.

O caso gerou também uma onda de apoio à eurodeputada nas redes sociais, embora tenha recebido ameaças de morte e de violação. O grupo Renew Europe manifestou solidariedade para com Al-Sahlani e a sua presidente, Valérie Hayer, pediu à presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, a adoção de medidas disciplinares contra os dois eurodeputados.

Num comunicado, o gabinete de Roberta Metsola classificou os incidentes como "lamentáveis" e reiterou que existe tolerância zero para comportamentos que atentem contra o respeito devido aos eurodeputados ou à dignidade da instituição. Os serviços do Parlamento Europeu estão a analisar o sucedido.

Na segunda-feira, Roberta Metsola dirigiu-se ao plenário para condenar os cânticos, as vaias, os gestos intimidatórios e as filmagens de deputados ocorridos durante a sessão, afirmando que foi ultrapassada uma linha e garantindo que serão tomadas medidas para evitar a repetição de situações semelhantes.