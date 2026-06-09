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A confirmação foi feita pelo próprio Exército dos EUA, que indicou que as operações tiveram início por volta das 17h00 em Washington, correspondendo às 22h00 em Portugal continental. Segundo um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), tratou-se de ataques de “autodefesa”, executados sob orientação direta da Casa Branca.

“A missão é uma resposta proporcional à agressão iraniana injustificada”, refere o comunicado, sublinhando que a operação visa responder ao incidente que envolveu o helicóptero Apache norte-americano, abatido durante operações na região.

Pouco depois da divulgação da ofensiva, Donald Trump confirmou pessoalmente a ação militar, classificando os ataques como “muito fortes” e “muito poderosos”. Em declarações à ABC News, o presidente norte-americano afirmou que a retaliação era inevitável. “Eles abateram um helicóptero e nós estamos a responder neste preciso momento”, declarou.

“Acredito em responder de forma forte. Sempre assim foi ao longo da minha vida”, acrescentou Trump, reforçando que a resposta dos Estados Unidos deveria ser clara e robusta. “Esta é uma resposta ao que fizeram ao nosso helicóptero ontem à noite. Considero que a resposta deve ser muito forte, muito poderosa, e é exatamente isso que está a acontecer”, concluiu.

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