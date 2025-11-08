Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os Estados Unidos enfrentaram mais um sábado de caos nos aeroportos, com mais de mil voos cancelados devido à escassez de controladores aéreos provocada pelo encerramento do governo federal, que já cumpre 39 dias.

Segundo o portal Flightaware, foram registados 1.008 cancelamentos ao longo do dia, afetando principalmente os aeroportos de Charlotte, Newark, John F. Kennedy (Nova Iorque), Chicago e Atlanta. Além disso, mais de 3.700 voos sofreram atrasos significativos, especialmente nos terminais da área de Nova Iorque, onde as chegadas ao JFK apresentam um atraso médio superior a duas horas e meia e as partidas cerca de 100 minutos. Em Newark, os voos chegam com atrasos de mais de quatro horas, enquanto no Aeroporto LaGuardia o atraso médio é de cerca de uma hora.

As companhias aéreas mais afetadas são a American Airlines, Southwest, United, Delta e Jetblue. Ao longo do dia, a Administração Federal de Aviação (FAA) anunciou paralisações temporárias em Chicago e no JFK devido à falta de controladores.

O Departamento de Transportes ordenou uma redução de até 10% no tráfego aéreo, podendo subir para 20% se a situação não melhorar na próxima semana. Apesar de serem trabalhadores essenciais, cerca de 2.000 controladores já se demitiram, e o secretário dos Transportes, Sean Duffy, avisou que a situação poderá piorar se não houver um desbloqueio até terça-feira, quando está previsto um pagamento aos controladores.

O Senado permanece em sessão durante o fim de semana na tentativa de chegar a um acordo que ponha fim ao shutdown, o mais longo da história do país.

