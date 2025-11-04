Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Associated Press (AP) este projeto pode ser o modelo inicial base para o que seriam provavelmente extensas negociações entre os membros do conselho com 15 membros e outros parceiros internacionais.

As fontes, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade da situação, disseram que o projeto está a ser discutido e alterado com base nessas discussões.

Países árabes e outros que manifestaram interesse em participar na força de estabilização indicaram que o apoio da ONU ao plano é necessário para os convencer a contribuir com tropas.

Um dos responsáveis disse que o documento ainda não tinha sido formalmente distribuído aos outros membros do Conselho de Segurança da ONU e tinha sido preparado como ponto de partida para encontrar um consenso que possibilitasse à força de estabilização e aos países participantes um mandato internacional.

A China e a Rússia, dois dos membros permanentes do conselho, ainda não tinham visto o documento até hoje e, provavelmente, serão a maior oposição aos EUA na tentativa de aprovar uma resolução, sem que qualquer um desses países a vete.

O projeto de resolução pede que a força assegure "o processo de desmilitarização da Faixa de Gaza" e "o desarmamento permanente de armas de grupos armados não estatais".

