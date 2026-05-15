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Segundo a CNN, o âmbito da investigação não é claro, mas os procuradores federais estão a examinar possíveis acusações, principalmente relacionadas com o ano de 1996, no que toca ao abate de dois aviões pertencentes à organização de exilados cubano-americanos 'Irmãos ao Resgate', pelas Forças Armadas cubanas. Nessa altura, quatro homens, três deles cidadãos norte-americanos, morreram no ataque.

Segundo a CBS, o irmão de 94 anos do antigo líder cubano Fidel Castro, é, e era, um dos principais alvos desta lista.

Já em declarações à FOX News, o procurador-geral interino do sul da Florida, Todd Blanche, afirmou que "não há absolutamente nenhuma informação pública sobre qualquer acusação que tenha sido divulgada ou discutida em vários órgãos de comunicação social, e garanto-vos, e garanto ao povo norte-americano, que se e quando houver um momento oportuno para falar sobre isso, vamos fazê-lo, obviamente",

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