De acordo com o jornal Miami Herald, os bombardeamentos poderão ocorrer nas próximas horas ou dias, embora o Wall Street Journal ressalve que a decisão final ainda não foi tomada.

As instalações visadas incluirão portos e aeroportos controlados pelas forças armadas venezuelanas, suspeitos de estarem ligados ao tráfico de droga e às atividades do Cartel de Los Soles, uma rede que Washington acusa de operar sob proteção do regime.

Um dos responsáveis ouvidos pelas publicações explicou que o objetivo da operação é “neutralizar as rotas logísticas e os recursos militares usados para o narcotráfico”, numa tentativa de enfraquecer a base económica e política do governo de Maduro.

Fontes citadas pelo Miami Herald afirmaram ainda que há altos oficiais venezuelanos dispostos a capturar e entregar o presidente, sublinhando que “o tempo de Maduro está a esgotar-se”.

Na terça-feira, Donald Trump voltou a defender a estratégia de combate aos cartéis de droga, destacando que os EUA estão “a travar uma guerra como nunca antes vista”. O líder norte-americano referia-se às operações navais no mar das Caraíbas e no Pacífico, iniciadas em setembro, que já provocaram mais de 60 mortes.

As notícias sobre o possível ataque terrestre surgem num contexto de tensão internacional crescente, depois de o Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, ter acusado Washington de violar o direito internacional nos bombardeamentos marítimos recentes.

“Os ataques e o seu custo humano crescente são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem pôr-lhes fim”, afirmou Türk, apelando ao fim das operações.

Se a ofensiva se concretizar, marcará uma nova escalada na política de confronto de Washington com Caracas, que poderá ter implicações regionais profundas.

