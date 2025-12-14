Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa conferência de imprensa ao lado do autarca, o coronel da polícia Oscar Perez disse que a pessoa foi detida "no início desta manhã" e que as autoridades "não estão, neste momento", à procura de mais ninguém.

Para o campus de Providence, foram destacados 400 agentes das forças da autoridade, sendo que para tentarem deter o suspeito o FBI e a polícia de Providence criaram uma linha telefónica e também foi divulgado um vídeo do suspeito.

O atirador escapou depois de ter atirado sobre estudantes numa sala de aulas no edifício de engenharia da faculdade, quando as portas exteriores tinham sido destrancadas e estavam a ocorrer exames. Ainda não se sabe porque foi atingida uma sala em particular.

