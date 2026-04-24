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Os planos norte-americanos preveem ações militares direcionadas às capacidades iranianas posicionadas em redor do Estreito de Ormuz, no sul do Golfo Pérsico, bem como no Golfo de Omã. O objetivo passaria por garantir a segurança das principais rotas marítimas numa das zonas mais estratégicas do comércio energético mundial.

De acordo com as mesmas fontes, os “ataques dinâmicos” incluiriam uma campanha de bombardeamentos mais concentrada sobre as vias navegáveis controladas ou influenciadas pelo Irão. Entre os alvos potenciais estariam lanchas rápidas, navios lança-minas e outras embarcações iranianas suspeitas de estarem envolvidas em ações de bloqueio ou condicionamento da navegação no Estreito de Ormuz.

As autoridades norte-americanas não comentaram oficialmente estas informações. O eventual avanço com este plano representaria uma escalada significativa das tensões militares na região, numa altura em que o Estreito de Ormuz, por onde transita uma parte substancial do petróleo e do gás comercializados a nível mundial, continua a ser um ponto crítico de instabilidade geopolítica.

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