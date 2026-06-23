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A Federação Iraniana de Futebol confirmou que a comitiva vai abandonar o centro de treinos em Tijuana, no México, na quarta-feira, para a viagem até Seattle.

O Irão tinha manifestado desagrado com as limitações impostas à equipa nas deslocações para solo norte-americano.

Para os dois primeiros encontros, disputados em Los Angeles, a seleção iraniana apenas pôde entrar em território norte-americano no dia anterior aos jogos.

Na passada sexta-feira, a Federação Iraniana de Futebol apresentou uma queixa à FIFA devido às restrições impostas à sua seleção para nas deslocações para os jogos.

Devido a questões logísticas e diplomáticas atribuídas a Washington, a seleção do Irão foi forçada a estabelecer o seu centro de operações na cidade mexicana de Tijuana, junto à fronteira com os Estados Unidos.

As autoridades iranianas revelaram ainda que 15 membros da comitiva, entre os quais elementos da equipa técnica e administrativa, não receberam autorização de entrada em território norte-americano.

Antes do início do torneio, a federação do país asiático já tinha denunciado a revogação, por parte dos Estados Unidos, dos bilhetes a que o Irão tinha direito segundo os regulamentos da FIFA, considerando a medida uma tentativa de impedir a presença de adeptos iranianos nos estádios nos jogos do mundial que decorre nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Esta é a sétima participação do Irão numa fase final de um Campeonato do Mundo, a quarta consecutiva, sendo que a seleção iraniana nunca conseguiu ultrapassar a primeira fase da competição.

A seleção iraniana chega à última jornada do Grupo G ainda a disputar um lugar na fase a eliminar, antes de defrontar o Egito, no sábado.

Os egípcios lideram o grupo com quatro pontos, à frente de Irão e Bélgica, ambos com dois, enquanto a Nova Zelândia segue em último, com um ponto.

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