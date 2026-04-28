Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi avançada pela SIC Notícias, que relata que os Estados Unidos pediram uma nova autorização para utilizar a Base das Lajes, nos Açores, para a passagem de quatro drones MQ-9 Reaper. Segundo a mesma fonte, o pedido visa a utilização da infraestrutura até ao mês de junho.

As autorizações foram solicitadas à Autoridade Aeronáutica Nacional e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Trata-se de um procedimento necessário para permitir a utilização da base aérea pelos meios militares norte-americanos.

Recorde-se que, até ao momento, já passaram pela Base das Lajes quatro drones MQ-9 Reaper dos Estados Unidos. O primeiro registo ocorreu a 2 de abril, na sequência da guerra com o Irão. Nessa ocasião, o aparelho permaneceu pouco mais de uma hora na base, tendo sido alvo de inspeção por técnicos antes de retomar o voo.

Conhecido como “drone assassino”, o MQ-9 Reaper é uma aeronave de grandes dimensões e elevada capacidade operacional. Mede cerca de 11 metros de comprimento e possui uma envergadura de 20 metros. Está equipado para transportar até oito mísseis de precisão, o que o torna um dos principais instrumentos de ataque remoto das forças armadas norte-americanas.

Além da sua capacidade ofensiva, o MQ-9 Reaper distingue-se pela autonomia e pelo modo de operação. Pode ser controlado à distância e tem uma autonomia de voo que pode atingir as 27 horas consecutivas. Cada unidade tem um custo estimado de cerca de 48 milhões de euros.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.