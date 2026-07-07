O Comando Central dos EUA anunciou nas redes sociais que as forças armadas lançaram uma série de ataques contra o Irão, acrescentando que os ataques foram uma resposta ao que descreveu como ataques iranianos a três navios mercantes que transitavam pelo Estreito de Ormuz.
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Na rede social X o Comando central referiu-se a uma resposta "poderosa" para "impor custos elevados para quem visa e ataca navios comerciais tripulados por civis inocentes numa via navegável internacional".
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