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Na rede social X o Comando central referiu-se a uma resposta "poderosa" para "impor custos elevados para quem visa e ataca navios comerciais tripulados por civis inocentes numa via navegável internacional".

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