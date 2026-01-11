Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Centcom, os ataques tiveram como objectivo combater o terrorismo e proteger forças norte-americanas e parceiras na região. Foram usadas mais de 90 munições de precisão contra mais de 35 alvos, com a participação de mais de 20 aeronaves, incluindo aviões F-15E, A-10, AC-130J, drones MQ-9 e caças F-16 da Jordânia. A localização exacta dos ataques e o número de vítimas ainda não foram divulgados.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou que a operação não representa o início de uma guerra, mas sim uma “declaração de vingança”, sublinhando que os EUA não hesitarão em defender os seus cidadãos. Desde Dezembro, no âmbito da mesma operação, forças norte-americanas já mataram ou capturaram cerca de 25 membros do EI em várias missões.

A Síria permanece num estado frágil desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em Dezembro de 2024. Embora enfraquecido, o Estado Islâmico continua activo, sobretudo com ataques contra forças curdas no nordeste do país em 2025.

