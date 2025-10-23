Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os EUA anunciaram novas sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, Rosneft e a Lukoil, numa tentativa de pressionar Moscovo a negociar um acordo de paz na Ucrânia.

O anúncio veio um dia depois do presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que uma reunião com o homólogo russo, Vladimir Putin, seria "arquivada indeterminadamente", avança a BBC.

"Sempre que falo com Vladimir, tenho boas conversas, mas depois não levam a nada", disse Trump.

Segundo a Euronews, 0 Kremlin continua a negar que as novas medidas mais rigorosas tenham qualquer impacto na economia russa e na estratégia de guerra de Moscovo na Ucrânia, sinalizando que não mudará a sua postura de invasão e não concordará com um cessar-fogo.

As novas medidas ocorrem poucos dias depois de o Reino Unido ter sancionado as mesmas duas empresas petrolíferas russas, a Rosneft e a Lukoil. Os países da União Europeia também emitiram novas sanções que proíbem a importação de gás natural liquefeito russo a partir de janeiro de 2027.

Trump ameaçou repetidamente com medidas mais duras dos EUA contra Moscovo, mas evitou-as até agora na esperança de negociar um acordo de paz na invasão que já dura três anos e meio. A administração norte-americana tem procurado apresentar os EUA como um mediador relativamente neutro entre as duas nações em conflito, após anos de apoio total à Ucrânia por parte do seu antecessor, Joe Biden.

Mas o presidente dos EUA tem-se mostrado cada vez mais exasperado com o Kremlin devido ao fracasso em avançar com as negociações.

As sanções também são algo que o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede há meses. O presidente ucraniano disse que são um "bom sinal" dos EUA, acrescentando que um cessar-fogo seria possível se outras nações pressionassem mais a Rússia.

Dmitry Medvedev, ex-presidente e ex-primeiro-ministro da Rússia rotulou Washington como inimigo de Moscovo. "Os EUA são nossos inimigos, e o seu “pacificador” embarcou agora num caminho de guerra com a Rússia», disse Medvedev, referindo-se a Trump.

"As decisões tomadas são um ato de guerra contra a Rússia. E agora Trump alinhou-se totalmente com a louca Europa.", acrescenta.

