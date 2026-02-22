Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu por volta da 01h30 (hora local). Segundo as autoridades, o homem, descrito como estando na casa dos 20 anos, foi visto junto ao portão norte da propriedade com o que parecia ser uma caçadeira e um jerricã de combustível. A sua identidade ainda não foi divulgada.

De acordo com o xerife do condado de Palm Beach County, Ric Bradshaw, o suspeito conseguiu entrar no perímetro interno da propriedade. Quando os agentes se aproximaram, ordenaram-lhe que largasse os objetos. O homem deixou cair o recipiente de combustível, mas colocou a arma em posição de disparo. Nesse momento, agentes do Serviço Secreto e um adjunto do xerife abriram fogo para “neutralizar a ameaça”.

O xerife do condado de Palm Beach County afirmou que ainda não é claro quantos disparos foram efectuados durante o incidente.

Ric Bradshaw disse também que as autoridades não sabem, para já, se a arma do suspeito estava carregada, sublinhando que essa é uma das questões que faz parte da investigação em curso.

Nenhum agente das forças de segurança ficou ferido. O presidente não se encontrava na Florida no momento do incidente, estando na Casa Branca, em Washington, segundo a sua agenda pública.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) está a recolher provas no local, que se encontrava sob protecção do Serviço Secreto. As autoridades pediram ainda aos residentes nas imediações que verifiquem eventuais imagens de câmaras de vigilância que possam ajudar na investigação.

Uma conferência de imprensa conjunta do FBI e do Serviço Secreto está a ser realizada para prestar esclarecimentos adicionais sobre o caso.

