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Os Estados Unidos estão a enviar mais fuzileiros navais para o Médio Oriente, numa tentativa de reforçar a presença militar região, diz a NPR. A decisão surge à medida que o conflito envolvendo os EUA, Israel e o Irão entra na sua terceira semana.

Nas últimas horas, Israel intensificou as operações militares, lançando novos ataques em Teerão e áreas circundantes. As ofensivas coincidem com um período simbólico para os iranianos, que assinalam o Nowruz, o Ano Novo persa, enquanto muçulmanos em todo o mundo marcam o fim do mês sagrado do Ramadão.

Durante a madrugada, drones iranianos voltaram a atingir a refinaria de Mina Al-Ahmadi, no Kuwait, provocando incêndios e obrigando equipas de emergência a intervir para controlar as chamas. O ataque é mais um sinal da escalada do conflito e do seu impacto em infraestruturas energéticas críticas.

Também os Emirados Árabes Unidos registaram ameaças aéreas. As autoridades locais indicaram que os sistemas de defesa aérea responderam a mísseis e drones lançados pelo Irão, com explosões audíveis em várias zonas do Dubai, numa altura em que fiéis celebravam o Eid.

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