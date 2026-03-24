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O The Times of Israel avançou que a administração de Trump apresentou 15 condições para o plano de paz que deverá entrar em vigor no Médio Oriente:

- O Irão deve desmantelar as capacidades nucleares do país;

- O Irão deve comprometer-se em nunca apostar no desenvolvimento de armas nucleares;

- Em território iraniano, não haverá enriquecimento de urânio;

- Depois de ser definida uma data, o Irão deve entregar cerca de 450 quilogramas de urânio enriquecido a 60% à Agência Internacional de Energia Atómica;

- As centrais nucleares de Natanz, Isfahan e Fordo devem ser desmanteladas;

- A Agência Internacional de Energia Atómica deve poder supervisionar no interior do Irão;

- O Irão deve abandonar o "paradigma" de representação regional por procuração;

- O Irão deve parar com o financiamento e armamento dos seus aliados regionais;

- O Estreito de Ormuz, um dos maiores pontos estratégicos do mundo, deve ser reaberto e funcionar como um corredor marítimo livre;

- O programa de mísseis do Irão deve ser limitado tanto em alcance como em quantidade;

- A utilização futura de mísseis deve ficar restrita à autodefesa;

- As sanções ao Irão, impostas pela comunidade internacional, devem ser levantadas;

- Os EUA estão dispostos a ajudar o Irão a avançar com o programa nuclear civil do país, incluindo a produção de eletricidade na central nuclear de Bushehr;

- O mecanismo que permite a reimposição automática de sanções, caso o Irão não cumpra os acordos, será eliminado.

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