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Os Estados Unidos estão a intensificar a ofensiva comercial lançada por Donald Trump. Washington aumentou tarifas sobre vários parceiros, mantém medidas específicas contra países como o Canadá e abriu novas investigações que podem resultar em taxas adicionais. A União Europeia está entre os blocos mais expostos à estratégia norte-americana, numa altura em que as negociações comerciais continuam marcadas pela incerteza.

O que aconteceu

A política comercial dos Estados Unidos ganhou novo impulso com a entrada em vigor de novas tarifas sobre dezenas de economias. A Administração Trump tem usado as taxas aduaneiras como instrumento de pressão para obter concessões comerciais e reduzir o défice dos EUA.

A estratégia não termina nas tarifas já anunciadas. Washington está a preparar novas investigações ao abrigo da legislação comercial norte-americana, que poderão conduzir a outras medidas contra países considerados responsáveis por práticas comerciais desfavoráveis aos interesses dos Estados Unidos.

Canadá volta a estar na mira

O Canadá é um dos casos mais recentes. A Administração Trump determinou uma tarifa adicional de 50% sobre determinadas importações canadianas, justificando a medida com aquilo que considera práticas discriminatórias contra produtos norte-americanos.

A decisão mostra que mesmo os parceiros mais próximos dos EUA continuam sujeitos à pressão da Casa Branca.

Europa também está exposta

A União Europeia permanece no centro da disputa. Bruxelas e Washington chegaram a entendimentos sobre vários pontos da relação comercial, mas a Administração Trump continua a pressionar os parceiros europeus para aumentar o acesso dos produtos norte-americanos aos seus mercados.

Para as empresas europeias, a principal dificuldade é a imprevisibilidade. As tarifas podem alterar custos, preços e cadeias de abastecimento, obrigando exportadores e importadores a rever contratos e estratégias.

O próximo passo pode ser mais tarifas

O que torna a situação particularmente relevante é que Washington não está apenas a aplicar tarifas: está a criar novas frentes para justificar futuras medidas.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, tem mantido negociações com vários países, enquanto o USTR recorre a investigações para identificar barreiras comerciais e outras práticas que possam dar origem a novas tarifas.

A mensagem da Administração Trump é clara: as tarifas são uma ferramenta permanente de negociação e não apenas uma medida pontual.

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