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A Casa Branca acredita estar próxima de um acordo preliminar, sob a forma de um memorando sucinto, destinado a consolidar o cessar-fogo e a criar uma base política para negociações nucleares mais extensas. Washington aguarda agora uma resposta formal de Teerão sobre vários pontos considerados essenciais, num prazo de cerca de 48 horas.

O possível entendimento prevê que o Irão aceite suspender o enriquecimento de urânio durante um período determinado. Em contrapartida, os Estados Unidos estariam disponíveis para levantar sanções económicas e desbloquear milhares de milhões de dólares em ativos iranianos congelados no estrangeiro. Outro dos pontos centrais passa pela normalização da navegação no estreito de Ormuz, corredor estratégico para o comércio mundial de petróleo e gás.

Fontes citadas pelo Axios referem que, apesar de sinais de abertura, a liderança iraniana continua dividida quanto aos termos do acordo, o que poderá atrasar ou dificultar uma decisão final. Ainda assim, o momento é descrito como o de maior aproximação entre as partes desde o início do conflito.

De acordo com responsáveis norte-americanos, a decisão do Presidente Donald Trump de suspender recentemente a operação militar de escolta de navios naquela zona sensível esteve relacionada com os avanços diplomáticos alcançados e com o objetivo de evitar o colapso do cessar-fogo.

A suspensão da operação, iniciada no início de maio, foi anunciada pelo próprio chefe de Estado norte-americano, que apontou “progressos significativos” nas conversações com Teerão, sem adiantar mais detalhes. O eventual acordo poderá representar um passo decisivo para reduzir a tensão regional e reabrir canais diplomáticos num dos dossiês mais sensíveis da política internacional.

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