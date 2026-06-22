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Num comunicado conjunto publicado hoje no X, o Paquistão e o Catar, que moderam as negociações, anunciaram que os EUA e o Irão concordaram com “um roteiro para alcançar um acordo final dentro de 60 dias, lançando as bases para o início imediato de novas discussões técnicas”.

Ambas as partes chegaram a acordo para criar “uma célula de gestão de conflitos” que assegure o fim das operações militares no Líbano, o que tem prejudicado o cessar-fogo no Médio Oriente. Foi, ainda, alcançado um acordo para criar uma “linha de comunicação” para garantir a segurança da passagem de embarcações comerciais no Estreito de Ormuz.

Numa outra publicação no X, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghachi, afirmou que houve “progressos significativos” para pôr fim ao conflito no Líbano. "As exportações de petróleo e produtos petroquímicos já não estão restringidas, o bloqueio foi levantado, alguns ativos congelados foram libertados e foi lançado um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irão", acrescentou.

Para o chefe da diplomacia iraniana, o primeiro teste às negociações acontecerá quando for implementada a “célula de resolução de conflitos”.

Entretanto, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, garantiu que o cessar-fogo no Líbano será respeitado desde que não seja violado pelo Hezbollah. “Não temos ambições territoriais no Líbano, mas não vamos retirar-nos da zona de segurança e não vamos expor os nossos cidadãos aos ataques e à possível invasão do Hezbollah”, afirmou numa publicação no X.

As negociações chegaram a estar suspensas ontem à noite, após o Irão ter abandonado a mesa das conversações em protesto contra declarações de Donald Trump que Teerão considerou ameaçadoras. Em publicações na Truth Social e em entrevistas, o presidente norte-americano ameaçou voltar a atingir o Irão se o país não reabrisse o Estreito de Ormuz e se não controlasse a atividade do Hezbollah.

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