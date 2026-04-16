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Teerão reiterou a disponibilidade para continuar o diálogo, enquanto a comunidade internacional aguarda a eventual prorrogação do cessar-fogo em vigor desde 8 de abril e o fim de um conflito que já provocou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, além de impactos na economia mundial.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, decorrem contactos para uma possível retoma das negociações em Islamabade, embora “nada seja oficial” até ao momento. Ainda assim, Washington mantém o otimismo quanto a um entendimento, após o insucesso da primeira ronda negocial realizada no domingo na capital paquistanesa.

Entretanto, o chefe do exército do Paquistão, Asim Munir, reuniu-se na quarta-feira, no Irão, com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi.