O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) aplicou as sanções contra Gustavo Petro, a sua esposa, Veronica del Socorro Alcocer Garcia, o seu filho, Nicolas Fernando Petro Burgos, e o ministro do Interior da Colômbia, Armando Alberto Benedetti.

Petro "tem permitido que os cartéis de droga prosperem e recusou-se a interromper esta atividade", afirma o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, num comunicado.

"O presidente Trump está a tomar medidas fortes para proteger a nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para o nosso país", acrescentou.

A imposição de sanções já era esperada, depois de Trump ter dito recentemente que cortaria a ajuda à Colômbia e imporia tarifas sobre as suas exportações, referindo-se a Petro nas redes sociais, nos últimos dias, como "um líder do tráfico de drogas ilegal."

Do lado da Colômbia, o seu presidente escreveu na rede social X, acusando o Departamento do Tesouro dos EUA: "o que o Departamento do Tesouro dos EUA diz é mentira".

"O cultivo de folhas de coca cresceu durante o governo Duque para 230 mil hectares. Durante meu governo, após taxas de crescimento anual de 42% em 2024, consegui reduzir essas taxas para 13% em 2022, 9% em 2023 e 3% em 2024. Dos 260 mil hectares disponíveis em 2024, 80 mil foram abandonados por mais de três anos e 22 mil foram substituídos voluntariamente pelos agricultores", explicou o presidente da Colômbia na publicação.

"Então, durante minha administração, os preços da cocaína não dispararam; pelo contrário, minha administração apreendeu mais cocaína do que em toda a história do mundo", pode-se ler ainda.

No mês passado, os EUA adicionaram a Colômbia, o maior destinatário de apoios americana na região, à lista de nações que não cooperam na guerra contra as drogas, pela primeira vez em quase 30 anos, sendo que o exército americano está a enviar um porta-aviões para as águas da América do Sul, anunciou hoje o Pentágono.

Também a Venezuela já respondeu aos ataques dos EUA a embarcações na América do Sul e através do seu presidente, Nicolas Maduro, este afirmou que já há preparativos para uma possível retaliação.

"Qualquer força militar do mundo sabe no poder do Igla-S e Venezuela tem cinco mil em pontos-chaves de defesa aérea para garantir a paz. Que ninguém se meta com a Venezuela que nós não nos metemos com ninguém", advertiu Maduro, numa demonstração de força perante as câmaras de televisão, onde se encontrava rodeado de autoridades governamentais e militares.