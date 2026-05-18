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O chamado “Fundo Contra a Instrumentalização” foi apresentado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no âmbito de um acordo relacionado com o processo movido por Donald Trump contra o Internal Revenue Service (IRS), na sequência da divulgação das suas declarações fiscais.

A decisão surge depois de Trump ter retirado a ação judicial de 10 mil milhões de dólares (8.580 milhões de euros) apresentada contra o IRS e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O processo, interposto em janeiro pelo Presidente e pelos seus filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump, acusava as autoridades de permitirem a divulgação não autorizada das declarações fiscais relativas ao primeiro mandato presidencial de Trump.

Em 2025, Charles Littlejohn, ex-subcontratado do IRS foi condenado a cinco anos de prisão por divulgar registos fiscais de milhares de pessoas, incluindo os de Trump.

O novo fundo pretende compensar aliados políticos e outras pessoas investigadas pelo Departamento de Justiça durante a presidência de Joe Biden, incluindo casos relacionados com o assalto ao Capitólio dos Estados Unidos, a 6 de janeiro de 2021.