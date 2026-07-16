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Os Estados Unidos atacaram um petroleiro que tentava alcançar a ilha de Kharg, no estreito de Ormuz, no âmbito do bloqueio naval imposto aos portos iranianos, diz o The Guardian. Ao mesmo tempo, Teerão foi alvo de bombardeamentos pela primeira vez desde o início desta nova vaga de confrontos entre Washington e o Irão.

As forças norte-americanas anunciaram, na manhã de quinta-feira, que inutilizaram um petroleiro sem carga durante o quinto dia consecutivo de ataques. Segundo os militares, a embarcação ignorou vários avisos antes de ser atingida por mísseis Hellfire, disparados contra a chaminé do navio.

Na quarta-feira à noite, os Estados Unidos atacaram ainda sistemas de defesa costeira e posições de mísseis iranianas, poucas horas depois de uma outra operação que teve como alvo locais de armazenamento e lançamento de mísseis de cruzeiro na ilha iraniana de Greater Tunb.

A ofensiva estendeu-se também ao norte do país. Os meios de comunicação estatais iranianos noticiaram bombardeamentos sobre Teerão, enquanto foram relatados sistemas de defesa antiaérea em funcionamento em vários pontos da capital durante a madrugada de quinta-feira.

Em resposta, o Irão lançou ataques dirigidos ao Bahrein e ao Kuwait. Não existiam informações imediatas sobre vítimas ou danos, mas as autoridades iranianas afirmam que os ataques norte-americanos dos últimos dias provocaram mais de 35 mortos e mais de 300 feridos.

A troca de ataques intensificou-se poucos dias depois de o cessar-fogo entre os dois países ter praticamente colapsado, pelo que se alimentam receios de um regresso ao conflito em larga escala.

O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que a mais recente vaga de bombardeamentos visou capacidades militares iranianas utilizadas para ameaçar embarcações que circulam livremente no estreito de Ormuz, uma via marítima internacional considerada essencial para o comércio mundial.

Segundo os meios de comunicação iranianos, quatro locais nos arredores da cidade de Ahvaz foram atingidos, bem como Bandar Abbas, o principal porto iraniano no estreito de Ormuz. Foram ainda registados ataques nas proximidades de Sirik e da ilha de Qeshm, no sul do país.

A escalada ocorre depois de Teerão ter anunciado, no sábado, o encerramento do estreito de Ormuz, o que coloca novamente em risco a circulação marítima numa das principais rotas energéticas do mundo, responsável pelo transporte de cerca de um quinto do petróleo e do gás globais antes da guerra.

A tensão também se refletiu nos mercados. O preço do petróleo Brent ultrapassou os 85 dólares por barril na quarta-feira, mais de 15% acima do valor registado antes da guerra, embora continue abaixo dos cerca de 120 dólares atingidos no período mais intenso do conflito.

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