Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Esperamos que a retirada esteja concluída nos próximos seis a doze meses", disse o porta-voz do Pentágono Sean Parnell em comunicado. Aproximadamente 35 mil soldados americanos estão atualmente estacionados na Alemanha. A retirada representa cerca de 15% das forças norte-americanas estacionadas no país europeu.

Já na passada quarta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem manifestado repetidamente descontentamento com a NATO por não cooperar com os EUA na guerra contra o Irão, anunciou que a sua administração estava a "estudar e a analisar a possível redução de tropas na Alemanha". Na quinta-feira admitiu alargar a redução a outros países da Aliança Atlântica, como Espanha ou Itália.

Trump já tinha ameaçado uma redução das forças no início da semana, depois de ter discutido com o chanceler alemão Friedrich Merz, que disse na segunda-feira que os iranianos estavam a humilhar os EUA nas negociações para acabar com a guerra de dois meses e que não via qual a estratégia de saída que Washington estava a seguir.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.