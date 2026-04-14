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Numa mensagem divulgada na rede social X, o comando militar norte-americano para a América Latina e Caraíbas indicou que o navio visado “estava envolvido em operações de tráfico de droga”.
Há vários meses que Washington conduz uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra embarcações apresentadas como ligadas ao tráfico de droga com destino aos Estados Unidos.
A administração do Presidente Donald Trump não apresentou, até ao momento, provas concretas que confirmem o envolvimento efetivo dos navios visados nessas atividades.
Especialistas e responsáveis das Nações Unidas têm classificado estas mortes como execuções extrajudiciais.
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