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Numa mensagem divulgada na rede social X, o comando militar norte-americano para a América Latina e Caraíbas indicou que o navio visado “estava envolvido em operações de tráfico de droga”.

Há vários meses que Washington conduz uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra embarcações apresentadas como ligadas ao tráfico de droga com destino aos Estados Unidos.

A administração do Presidente Donald Trump não apresentou, até ao momento, provas concretas que confirmem o envolvimento efetivo dos navios visados nessas atividades.

Especialistas e responsáveis das Nações Unidas têm classificado estas mortes como execuções extrajudiciais.

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