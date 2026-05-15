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No comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, citado pelo Times of Israel, o porta-voz Tommy Pigott, classifica os últimos dias de negociações como "altamente produtivos". O norte-americano considera que a prorrogação das tréguas temporárias permitirá "novos avanços".

“Esperamos que essas discussões promovam uma paz duradoura entre os dois países, o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial de cada um e o estabelecimento de uma segurança genuína ao longo de sua fronteira comum”, frisa Pigott.

As negociações serão retomadas a 2 e 3 de junho.

Recorde-se que a 23 de abril, o presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha comunicado a extensão de cessar-fogo entre Israel e o Líbano por mais três semanas.

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