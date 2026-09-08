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Washington diz estar a coordenar-se com parceiros regionais para impedir que o bloqueio de Ormuz se torne permanente e garante que não permitirá que o Irão “mantenha a economia global como refém”.

Na Arábia Saudita, 73 pessoas, incluindo mulheres e crianças, ficaram feridas em ataques dos Houthis contra locais civis e económicos. Várias instalações energéticas no sul do país foram também atingidas, provocando incêndios e a suspensão temporária de algumas operações.

No Irão, a Guarda Revolucionária anunciou a detenção de oito pessoas acusadas de pertencer a grupos “antirrevolucionários” e “pró-monarquia”, alegadamente envolvidos nos protestos de janeiro.

França, Alemanha, Reino Unido e EUA pressionam a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) para denunciar o Irão ao Conselho de Segurança da ONU. O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, diz que os inspetores continuam sem conseguir verificar o material nuclear declarado por Teerão.

Entretanto, o Reino Unido prepara um embargo a produtos fabricados em colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada, numa tentativa de preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados.

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