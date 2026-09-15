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EUA enfrentam falta de munições após guerra com o Irão

Um relatório do inspetor-geral do Departamento da Defesa revela que a operação norte-americana Epic Fury custou cerca de 33,4 mil milhões de dólares entre 28 de fevereiro e 30 de junho. Só as munições consumidas representaram 22,3 mil milhões, provocando falhas nas reservas estratégicas e dificuldades na reposição dos stocks. Foram destruídos quatro F-15 e até 30 drones MQ-9 Reaper, entre outros danos.

EUA desmentem versão iraniana sobre petroleiro no estreito de Ormuz

O Comando Central norte-americano rejeitou a alegação de que o El Gaia, com bandeira do Panamá, terá embatido numa mina naval. Segundo os EUA, o petroleiro foi atingido por um míssil iraniano no mês passado e voltou a ser atacado por um drone durante o fim de semana, quando estava ao largo de Omã. O navio está a ser rebocado.

Houthis atacam Arábia Saudita e aumentam tensão no mar Vermelho

Os rebeldes alinhados com o Irão reivindicaram o lançamento de dezenas de mísseis e drones contra uma base aérea saudita em Khamis Mushait.

Treze civis ficaram feridos, segundo a Arábia Saudita, que também registou alertas de emergência em várias cidades. Os Houthis estão ainda a reforçar posições na costa ocidental do Iémen.

Países do Golfo adiam conversações com o Irão

As negociações previstas entre os países árabes do Golfo e Teerão foram adiadas, aumentando os receios de uma expansão do conflito e de novas ameaças ao abastecimento mundial de petróleo.

Portugal critica falta de resultados do plano de paz para Gaza

Paulo Rangel afirmou que a iniciativa promovida por Donald Trump continua sem produzir resultados no terreno, apesar de o Conselho de Paz já estar constituído.

O ministro dos Negócios Estrangeiros condenou também a deterioração da situação na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Este.

A homóloga palestiniana pediu a Portugal que defenda os direitos palestinianos no Conselho de Segurança da ONU.

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