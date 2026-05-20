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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicas, esta quarta-feira, acusações criminais contra o ex-presidente de Cuba, Raúl Castro, relacionadas com o abate de duas aeronaves civis em 1996, que causou a morte de quatro pessoas.

Segundo a acusação, citada pela CNN, o caso envolve crimes de conspiração para matar cidadãos norte-americanos, destruição de aeronaves e homicídio, estando ainda outros arguidos incluídos no processo.

Os factos remontam a 24 de fevereiro de 1996, quando dois aviões pertencentes à organização de exilados cubano-americanos “Brothers to the Rescue” foram abatidos pela Força Aérea cubana, durante uma operação que terá sido ordenada enquanto Raúl Castro desempenhava funções como ministro da Defesa.

As aeronaves, desarmadas, foram atingidas por caças militares, provocando a morte de quatro pessoas, entre as quais três cidadãos norte-americanos.

De acordo com as autoridades norte-americanas, o caso insere-se numa investigação mais ampla sobre a cadeia de comando que terá autorizado a operação, sendo considerado um dos episódios mais graves nas relações entre os dois países desde a Guerra Fria.

Nos últimos dias, responsáveis norte-americanos têm reforçado o discurso de confronto político com Cuba, num momento em que se multiplicam sinais de endurecimento da política externa dos EUA face a países considerados adversários estratégicos.

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