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O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos poderão vir a “tomar o petróleo do Irão”, admitindo mesmo a possibilidade de ocupar a ilha de Kharg, um dos principais centros de exportação de crude do país.

Em declarações ao Financial Times, Trump disse que essa seria a sua “opção preferida”, embora tenha reconhecido críticas internas nos Estados Unidos. “Para ser honesto, a minha coisa favorita é tomar o petróleo do Irão, mas algumas pessoas estúpidas nos EUA perguntam porquê”, afirmou.

O líder norte-americano sugeriu que uma eventual operação poderia passar pela ocupação da ilha de Kharg, uma infraestrutura estratégica para o setor energético iraniano. “Talvez tomemos Kharg, talvez não. Temos muitas opções”, disse, acrescentando que tal implicaria uma presença prolongada no terreno.

Questionado sobre as capacidades defensivas iranianas naquela zona, Trump mostrou-se confiante: “Não acho que tenham defesa. Poderíamos tomar aquilo muito facilmente.”

As declarações surgem numa altura de crescente tensão no Médio Oriente, marcada pelo envio de mais 3.500 militares norte-americanos para a região.

Ainda assim, Trump revelou que decorrem contactos indiretos entre Washington e Teerão, através de intermediários paquistaneses, e mostrou-se otimista quanto à possibilidade de um acordo. “Um entendimento pode ser alcançado relativamente rápido”, afirmou, sem avançar detalhes sobre um eventual cessar-fogo.