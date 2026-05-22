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À entrada no tribunal, o homem entrou a gritar, em francês, “eu amo-vos a todos”, não sendo claro se a frase era dirigida aos militares da GNR que o escoltavam ou às pessoas que se encontravam à porta, incluindo jornalistas. Já a mulher entrou no edifício a cantar. Ambos serão ouvidos com o apoio de um tradutor.

O casal terá estado, ao início da tarde, no posto da GNR de Palmela, onde terá discutido aos gritos com os militares da guarda, avança o Observador.

Em Portugal, a mãe e o padrasto são suspeitos dos crimes de violência doméstica e de exposição e abandono, para além de crimes que lhes são atribuídos em território francês.

Entretanto, o presidente da Câmara Municipal de Colmar, Éric Straumann, onde reside a mãe das crianças, afirmou à agência AFP, citada pela BFMTV, que não existia qualquer denúncia contra a mulher até ao momento do desaparecimento dos menores. O autarca acrescentou que não havia sinais de problemas sociais ou comportamentais, referindo que uma das crianças frequentava a creche e a outra a escola, sem que fossem assinaladas situações fora do habitual, descrevendo a família como “sem problemas”.

O pai dos dois irmãos já estará em Portugal, segundo o Correio da Manhã, tendo alegadamente chegado durante a madrugada desta sexta-feira. O homem deverá agora ser ouvido no Juízo de Família e Menores, onde terá de demonstrar que reúne condições para lhe ser atribuída a tutela dos menores.

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