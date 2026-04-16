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Em comunicado, o clube indica que o atleta esteve envolvido num acidente durante a madrugada e está internado sob cuidados médicos, permanecendo sob observação.

Segundo a mesma nota, Etson Barros está a receber todos os cuidados necessários, sendo a sua evolução acompanhada de perto pelos responsáveis do clube, pela família e pelo treinador. O atleta integra o projeto olímpico do Benfica.

Com 25 anos, foi campeão nacional dos 3.000 metros obstáculos nos últimos cinco anos. No plano internacional, conquistou medalhas nos Europeus de sub-23 em 2021 e 2023, e nos Europeus de sub-20 em 2019.