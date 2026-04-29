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Segundo o El Mundo, o estudo científico foi retirado da revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América (PNAS).

A investigação em causa tinha sido divulgada há alguns meses pelo investigador Mariano Barbacid e incidia sobre um tratamento experimental para o cancro do pâncreas, com resultados considerados promissores em testes realizados em ratos.

A decisão de retirar o artigo não está relacionada com os resultados obtidos na investigação em si, mas sim com a existência de um problema de transparência na declaração de interesses dos autores. Em concreto, foi identificado um “conflito de interesses relevante não declarado no momento da apresentação” do trabalho científico.

De acordo com a explicação fornecida pela publicação da Academia Nacional de Ciências dos EUA, vários dos autores do estudo não terão informado devidamente a revista sobre a sua ligação a uma empresa privada. Entre esses autores encontram-se o próprio Mariano Barbacid, bem como os investigadores Carmen Guerra e Vasiliki Liaki.

A questão central prende-se com o facto de estes investigadores serem copropietários da empresa Vega Oncotargets, uma sociedade criada com o objetivo específico de desenvolver novas terapias direcionadas ao tratamento do cancro do pâncreas. Esta ligação empresarial, apesar de diretamente relacionada com a área de investigação do estudo, não foi mencionada no artigo científico aquando da sua publicação.

A revista sublinha que a ausência desta informação constitui uma violação das normas de publicação científica, nomeadamente no que diz respeito à obrigatoriedade de declarar potenciais conflitos de interesses. Estas normas existem precisamente para garantir a transparência e a credibilidade dos resultados divulgados na literatura científica, permitindo que os leitores e a comunidade académica avaliem os estudos com pleno conhecimento de todas as circunstâncias relevantes.

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