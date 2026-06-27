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Um estudo descrito como a mais completa revisão da investigação científica disponível sobre o tema conclui que o tempo de ecrã em bebés e crianças com menos de dois anos está associado a efeitos negativos a longo prazo na saúde e na qualidade de vida.

Segundo o The Guardian, os investigadores defendem uma avaliação urgente dos riscos que smartphones, tablets e outros dispositivos digitais representam para esta faixa etária.

Os autores alertam que a utilização de ecrãs durante os primeiros dois anos de vida pode estar relacionada com diversas preocupações ao nível do desenvolvimento e consideram que existe um "ponto cego" nas políticas públicas, numa altura em que a atenção se tem centrado sobretudo nos hábitos digitais dos adolescentes e nas propostas para limitar o acesso dos menores de 16 anos às redes sociais.

Rafe Clayton, professor sénior de Media e Comunicação na Universidade de Leeds e um dos responsáveis pelo estudo, afirma que muitos pais, por falta de orientação sobre a utilização dos próprios dispositivos, acabam por ensinar inadvertidamente bebés e crianças a desenvolver relações pouco saudáveis com os ecrãs. "Isto tem de mudar", defendeu.

O estudo recomenda que o Governo britânico reavalie as orientações recentemente publicadas para crianças até aos cinco anos. Essas recomendações aconselham a evitar o tempo de ecrã antes dos dois anos, mas admitem exceções para atividades partilhadas que promovam a ligação entre pais e filhos, a interação e a conversa.

Contudo, a nova revisão identifica vários potenciais riscos associados ao uso de ecrãs nesta fase da vida, entre os quais menos oportunidades de interação entre crianças e cuidadores, redução do tempo dedicado à brincadeira física com outras crianças e limitações no desenvolvimento da linguagem. Os investigadores referem ainda possíveis consequências como sobre-estimulação, dificuldades em dormir, impactos na saúde ocular, maior risco de obesidade infantil e a tendência para os bebés recorrerem aos dispositivos digitais como forma de conforto, em vez de procurarem os pais.

Apesar de a investigação não estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre o uso de ecrãs e problemas específicos do desenvolvimento, os autores são claros ao defender que crianças com menos de dois anos não devem ser expostas de forma regular e intencional aos ecrãs. Consideram que, sendo a exposição passiva praticamente inevitável na sociedade atual, acrescentar uma utilização deliberada aumenta os riscos sem benefícios significativos.

Os investigadores alertam ainda que as recomendações oficiais que sugiram tempo de ecrã partilhado, para aprendizagem, comunicação ou apoio a crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem poderão ser mal interpretadas pelos pais, levando-os a acreditar que essa utilização é segura ou até aconselhável. Segundo a equipa, essa perceção poderá contribuir para agravar atrasos no desenvolvimento e comportamentos de isolamento em crianças mais vulneráveis.

A investigação foi realizada por especialistas das universidades de Leeds, Leeds Trinity, Loughborough e Aston, reunidos na equipa Action on Digital Device Immersive Conditions Team. Entre as propostas apresentadas está a criação de uma avaliação específica dos riscos associados ao tempo de ecrã em bebés, permitindo aos serviços identificar precocemente famílias onde possam surgir sinais de vulnerabilidade no desenvolvimento infantil.

Carmen Clayton, professora de Dinâmicas Familiares e Culturais na Universidade Leeds Trinity e coautora do estudo, defende que o Governo deve encontrar melhores formas de apoiar as famílias relativamente ao uso problemático dos ecrãs, tendo em conta o receio de muitos pais de serem julgados quando abordam este tema.

Por sua vez, Rachel de Souza, comissária para a Infância em Inglaterra e uma das responsáveis pela elaboração das orientações governamentais, afirma que essas recomendações pretendem apoiar, e não substituir, o julgamento dos pais. Salienta que a orientação continua a ser evitar o tempo de ecrã antes dos dois anos, reconhecendo, contudo, que em situações limitadas, como videochamadas com familiares ou algumas atividades de aprendizagem acompanhadas, essa utilização faz parte da realidade atual.

Já um porta-voz do Departamento de Educação britânico afirma que o Governo mantém confiança nas orientações publicadas para pais de crianças até aos cinco anos, considerando que estas oferecem apoio claro e fiável sobre um tema que reconhece ser desafiante para muitas famílias.

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