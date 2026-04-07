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Promovido pela Associação Clube Lusitânia, o concurso presta homenagem ao Professor Doutor Germano de Sousa, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, distinguindo o seu legado e compromisso com a ciência, a cidadania e a ética em Portugal.

A iniciativa destina-se a alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, a frequentar estabelecimentos de ensino secundário, ou equivalente, em Portugal Continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. As candidaturas podem ser apresentadas individualmente ou em grupo, com um máximo de três elementos, através do website do prémio.

Os trabalhos serão avaliados por um júri composto por 15 elementos de diferentes áreas da sociedade civil, com os vencedores a serem anunciados a 14 de maio. O primeiro classificado receberá um prémio de 600 euros e o segundo de 300 euros, valores que, no caso de trabalhos de grupo, serão repartidos pelos respetivos membros. Todos os participantes terão direito a um certificado de participação.

A entrega dos prémios está prevista para uma cerimónia a realizar-se em maio. Segundo a organização, o concurso pretende fomentar a reflexão crítica e a expressão criativa dos jovens em torno dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade.

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