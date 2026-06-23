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Em comunicado, os estudantes defendem que as condições extremas de calor atualmente registadas são incompatíveis com a realização de aulas e exames e alertam para os riscos que representam para a saúde da população.

Segundo o movimento, a Europa enfrenta a segunda onda de calor em menos de um mês, referindo que em França já morreram cinco pessoas e que vários países se encontram em alerta vermelho. Em Portugal, acrescentam, as temperaturas já ultrapassaram os 42ºC em duas localidades, aumentando os riscos de incêndio e os impactos na saúde, especialmente entre as populações mais vulneráveis.

Os Estudantes Pelo Fim ao Fóssil consideram que as ondas de calor estão a tornar-se cada vez mais frequentes e perigosas devido à crise climática. O movimento defende que não basta adotar medidas de adaptação, argumentando que é necessário atuar sobre as causas do problema.

No comunicado, os estudantes afirmam que o aquecimento global é causado pela queima de combustíveis fósseis e defendem o fim da utilização destes até 2030. Segundo o movimento, caso essa meta não seja alcançada, o futuro dos jovens e estudantes ficará comprometido.

Os Estudantes Pelo Fim ao Fóssil sustentam ainda que, se o Governo não avançar nesse sentido, estará a optar por favorecer a indústria fóssil em detrimento do futuro das gerações mais jovens.

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