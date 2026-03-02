Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O evento recria um hospital em miniatura, direcionado a crianças entre os 3 e os 7 anos, que são convidadas a trazer os seus peluches e assumir o papel de cuidadoras dos pacientes. O objetivo é desmistificar a figura da bata branca, promover a literacia em saúde e ajudar os mais pequenos a perder o medo de futuras visitas a profissionais de saúde.

Participam estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS-UP), nas áreas de Medicina, Medicina Veterinária e Ciências do Meio Aquático, bem como da Faculdade de Medicina Dentária e da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, através das respetivas associações de estudantes.

Ao longo do percurso, as crianças exploram diferentes bancas temáticas que recriam cenários hospitalares, abordando saúde humana, animal e do ambiente, nutrição e medicina dentária, incentivando comportamentos saudáveis e promovendo a familiarização com o contexto clínico.

"O Hospital dos Pequeninos pretende ser um primeiro passo na construção de uma relação de confiança entre as crianças e os cuidados de saúde. Ao transformar o desconhecido em algo familiar, ajudamos os mais novos a perder o medo da ‘bata’ branca e a encarar o ambiente clínico com maior serenidade", diz Carolina Neto, vice-presidente da AEICBAS.

Para os estudantes, a iniciativa é também uma oportunidade de desenvolvimento de competências transversais, como comunicação interpessoal e literacia em saúde. A presidente da AEICBAS, Carolina Domingues, acrescenta que "no Hospital dos Pequeninos, aprendemos que a medicina de topo não é a que usa as palavras mais difíceis, é a que consegue tornar o assustador em algo compreensível. É este exercício de humildade e de comunicação que nos torna melhores profissionais no futuro".

