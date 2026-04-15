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A detenção aconteceu ontem e não foi em flagrante delito. O suspeito é um estudante universitário que, segundo a investigação, ganhou a confiança de colegas e convenceu-os a investir numa alegada parceria ligada à plataforma financeira “Wise”, prometendo altos lucros e a devolução garantida do dinheiro investido.

De acordo com a PJ, as vítimas entregaram várias quantias de dinheiro ao suspeito, que posteriormente lhes apresentava documentos falsificados de entidades financeiras, justificando atrasos nos pagamentos com alegados bloqueios bancários.

A investigação apurou ainda que os montantes obtidos eram utilizados pelo arguido para despesas pessoais, sobretudo em plataformas de apostas online, estando o esquema associado a uma alegada dependência de jogo.

No total, estão em causa factos ocorridos desde junho de 2025 até à presente data, envolvendo pelo menos quatro crimes de burla qualificada, dois de burla simples e um número ainda indeterminado de falsidade informática.

Durante as buscas domiciliárias realizadas pela PJ, foram recolhidos elementos que apontam para a continuidade da atividade criminosa e para a existência de outras vítimas, uma das quais terá sido lesada em mais de 20 mil euros.

O detido, com uma alegada adição ao jogo há vários anos, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Barcelos para aplicação de medidas de coação.