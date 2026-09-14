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A estudante de Educação Infantil era natural das Canárias e estava no México desde agosto para fazer o quarto e último ano do curso.

De acordo com o El Mundo, Claudia Tacoronte encontrava-se no Festival Nacional de Plantas Medicinais quando foi vítima de um assalto à mão armada. Segundo a imprensa local, o crime aconteceu por volta das 23h00 locais, perto do local onde se realizava o evento.

A Procuradoria-Geral do Estado de Morelos abriu uma investigação. Em declarações à imprensa, o Procurador-geral de Morelos, afirmou que o caso está a ser investigado como um feminicídio, “uma das diretrizes estabelecidas para qualquer morte violenta de uma mulher”.

A Universidade Autónoma do Estado de Morelos expressou “profunda indignação” após a confirmação da morte da jovem e exigiu “uma investigação imediata e minuciosa, com estrita perspetiva de género, para garantir justiça e evitar a impunidade”.

Segundo a imprensa mexicana, a Universidade de Granada cancelou o intercâmbio de três estudantes na Universidade Autónoma do Estado de Morelos no próximo ano. Esta segunda-feira, na Universidade de Granada, realizou-se um minuto de silencio em homenagem à estudante. Também a Universidade de Las Palmas de Gran Canária, onde a jovem esteve matriculada durante um ano, fez um minuto de silêncio, esta segunda-feira, em sinal de luto.

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