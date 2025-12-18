Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o coordenador da Estrutura de Missão, Luís Goes Pinheiro, foram realizados 763.509 atendimentos totais e 553.272 únicos. Do total, 407.003 foram relacionados com manifestações de interesse, 207.412 com a troca de cartões da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 106.536 referentes a renovações de títulos de residência e 42.558 do regime transitório de manifestações de interesse. “Foi um aprendizado de criar uma cultura de melhoria contínua”, afirmou Goes Pinheiro, sublinhando que o atendimento foi realizado com “acolhimento”, dado que muitos imigrantes chegavam reticentes, com receio sobre como seriam tratados.

Do total de 327.597 processos deferidos, foram emitidos 311.316 títulos de residência, incluindo 197.676 autorizações de residência, 95.831 cartões da CPLP, 11.308 do regime transitório e 7.501 renovações. Estes números demonstram que, desde setembro de 2024, a Estrutura de Missão tratou 97% das manifestações de interesse, contribuindo para reduzir um dos principais focos de acumulação histórica de processos no sistema migratório.

O investimento inicial do Governo foi de 39 milhões de euros, enquanto as receitas pagas pelos imigrantes atingiram 101 milhões de euros, resultando num saldo positivo de 62 milhões de euros. Este valor ainda não inclui os processos de reagrupamento familiar, que começaram a ser atendidos em novembro.

O trabalho envolveu 1.610 pessoas e contou com a cooperação das autarquias, associações de apoio a imigrantes, Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, equipas de segurança, bem como da própria AIMA e da Estrutura de Missão, garantindo uma operação de larga escala e coordenada.

Durante a apresentação dos resultados, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, destacou: “Conseguimos, juntos conseguimos” e afirmou ter “orgulho do estado e da sociedade portuguesa” pelo sucesso da operação. Para o governante, a iniciativa representa “a maior resolução de atrasos na administração pública e a maior operação de segurança e humanismo da história” de Portugal, agradecendo em especial ao secretário de Estado das Migrações, Rui Armindo Freitas: “Se há um líder político responsável por estes sucessos extraordinários é o secretário de Estado”.

A Estrutura de Missão continuará a sua atividade até ao final do ano, assegurando uma transição organizada e sustentada dos processos ainda em curso. A ação permitiu ainda gerar uma eficiência inédita, com um aumento de sete vezes na capacidade de resposta do Estado face a um volume massivo de processos acumulados ao longo de anos.

Lembra-se ainda que de acordo com este balanço, o ponto de partida deste trabalho foi mais de um milhão de processos pendentes. Destes, 450 mil eram de manifestação de interesse, 215 mil renovações de cartão da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que passaram de um papel com QR Code para um título padrão, 80 mil do regime transitório, 375 mil renovações de títulos de residência e 25 mil reagrupamentos familiares.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.