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A Força Aérea Portuguesa esclarece que este tipo de missões integra a atividade regular de treino e vigilância do espaço aéreo, sendo essencial para garantir a prontidão operacional dos meios militares. Segundo a instituição, em determinados momentos é necessário recorrer a velocidades supersónicas, o que pode gerar ondas de choque audíveis à superfície.

De acordo com a mesma explicação, fatores atmosféricos como inversões térmicas ou variações de densidade do ar podem amplificar a propagação dessas ondas de choque, fazendo com que o estrondo seja sentido de forma mais intensa e numa área mais alargada do que o habitual.

A Força Aérea sublinha que não existiu qualquer situação de perigo para a população, tratando-se de uma ocorrência pontual associada a operações normais de defesa aérea. A instituição reforça ainda o compromisso com a vigilância permanente do espaço aéreo nacional e com a segurança dos cidadãos.

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