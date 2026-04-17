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“O Irão anunciou que o Estreito está totalmente aberto e pronto para a livre circulação. Obrigado”, escreveu o presidente norte-americano na sua Truth Social.

Numa outra mensagem, Trump sublinhou, no entanto, que o bloqueio imposto pelos Estados Unidos a navios e portos iranianos continuará em vigor, apesar da decisão de Teerão.

O chefe de Estado norte-americano indicou que estas restrições se manterão até à conclusão total das negociações com o Irão, manifestando expectativa de que o processo decorra rapidamente, uma vez que, segundo afirmou, a maioria dos pontos já estará acordada.

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