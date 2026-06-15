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Trump, que se encontra em França para a cimeira do G7, e falava à margem das conversações bilaterais com o homólogo francês, Emmanuel Macron: "não creio que precisemos de muita ajuda" para manter o estreito aberto, acrescentou, em resposta à proposta de Londres e Paris para uma missão naval conjunta.

"Mas não acho que seja uma má ideia ter um ou dois navios de alguns países. O seu país seria muito adequado para isso, porque nunca se sabe", ressalvou Trump, dirigindo-se a Macron, que sublinhou a "vontade de ajudar".

"Os navios estão a começar a sair do estreito de Ormuz, muitos deles carregados de petróleo", anunciou na Truth Social.

Já os grupos de transporte marítimo com navios em Ormuz consideram que os líderes dos dois países ainda não forneceram detalhes suficientes para a retoma da navegação, nomeadamente no que diz respeito a horários e rotas seguras.

Segundo a AFP, os grupos de transporte afirmam que as condições para atravessar a via continuam pouco claras e instáveis, e consideram arriscada a passagem dos navios.

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