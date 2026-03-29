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Segundo a CNN, cerca de 12% do petróleo comercializado por via marítima tem passado por este estreito, e com os ataques de ontem dos Huthis a Israel, o estreito de bab al-Mandeb pode ser o próximo, com o Irão “totalmente preparado” para levar a cabo ataques contra o estreito e já se sabia que para tal teria de contar com um dos membros do eixo de resistência, o grupo xiita iemenita.

Nos últimos dois anos, os Huthis já atacaram várias embarcações no Mar Vermelho e nas imediações do canal, por causa da guerra na Faixa de Gaza, e continuam a ter uma posição privilegiada para atacar navios que transitam por este corredor marítimo.

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