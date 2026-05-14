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Os casos identificados estão associados a um surto detetado num cruzeiro internacional, onde foi possível confirmar a presença da variante andina do vírus. Esta estirpe distingue-se das restantes por não depender exclusivamente do contacto com excrementos de roedores infetados, podendo ser transmitida por proximidade entre pessoas, sobretudo em ambientes fechados.

Os especialistas sublinham que o risco para a população em geral permanece baixo, mas admitem que a confirmação de transmissão interpessoal exige vigilância reforçada, rastreio de contactos e medidas preventivas adicionais, sobretudo em contextos de grande concentração de pessoas, como navios de cruzeiro ou unidades de saúde.

A estirpe dos Andes está associada a quadros clínicos graves, incluindo síndrome pulmonar por hantavírus, com taxas de mortalidade significativas. Os sintomas iniciais podem confundir-se com uma infeção respiratória comum, evoluindo rapidamente para insuficiência respiratória aguda.

As autoridades apelam à atenção a sinais como febre elevada, dores musculares intensas, dificuldade respiratória e cansaço extremo, recomendando contacto imediato com os serviços de saúde em caso de suspeita, sobretudo a pessoas que tenham estado em contacto próximo com casos confirmados.

O surto levou ao reforço da cooperação internacional em matéria de vigilância epidemiológica, com partilha de informação entre países e acompanhamento clínico rigoroso dos doentes identificados, numa tentativa de conter qualquer cadeia de transmissão adicional.

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