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Em audição parlamentar, o governante explicou que os testes iniciais confirmaram tratar-se desta estirpe, uma das 38 conhecidas do vírus.

Dois passageiros do navio Hondius, afetado pelo surto, foram transferidos para Joanesburgo, tendo um deles morrido, enquanto o outro permanece hospitalizado. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou no domingo três mortes associadas a um possível surto de hantavírus a bordo do navio, vírus que pode causar síndrome respiratória aguda.

A embarcação transportava 149 pessoas, incluindo 88 passageiros de 23 nacionalidades, e realizava uma rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde partiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para observação de vida selvagem.

Segundo a OMS, os casos de doença a bordo foram registados entre 6 e 28 de abril, com sintomas como febre e problemas gastrointestinais, evoluindo rapidamente para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

A OMS considera, para já, baixo o risco para a população global e afirma que continuará a monitorizar a situação e a atualizar a avaliação epidemiológica.