A DGS recomenda evitar exposições prolongadas ao frio, vestir em camadas, proteger extremidades com gorros, luvas e meias quentes, manter a pele hidratada e adotar cuidados de aquecimento seguro dentro de casa. A alimentação e hidratação adequadas também são fundamentais: sopas e bebidas quentes, refeições mais frequentes e o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes ajudam a reduzir o risco de infeções.

A DGS sublinha que grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e trabalhadores ao ar livre, devem ter atenção redobrada.

Também são destacados cuidados no exterior e nas viagens: evitar esforços físicos intensos, usar roupa adequada, conduzir com precaução devido ao gelo e ao pavimento escorregadio, e manter os veículos em boas condições.

No âmbito do aquecimento doméstico, a DGS aconselha a verificação dos equipamentos antes de os usar, ventilação adequada, atenção a lareiras e braseiras para evitar intoxicações por monóxido de carbono, e manutenção da temperatura entre 18ºC e 21ºC.

A vacinação contra a gripe e a COVID-19 é considerada a melhor proteção para o inverno, podendo ser administradas simultaneamente. Mesmo quem já teve estas infeções deve vacinar-se anualmente.

Em caso de doença relacionada com o frio, a DGS recomenda ligar para o SNS24, através do número 808 24 24 24. Para suspeita de hipotermia, é necessário contactar o 112.

